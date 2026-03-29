Marcao: Futbolu Galatasaray'da bırakabilirim

2022 yılında Galatasaray'dan 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ayrılan ve İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olan Marcao, geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

29 yaşındaki Brezilyalı stoper, Jeremias Matra YouTube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKABİLİRİM"

Kariyer planlamasına da değinen Marcao, "İlk seçeneğim, futbolu Brezilya'da bırakmak. Eğer olmazsa, dışarıda bırakırsam; futbolu Galatasaray'da bırakabilirim belki. Tabii onlar da isterse." dedi.

"HER ŞEY GALATASARAY'DA BAŞLADI"

Galatasaray'a transfer sürecinde yaşadıklarını anlatan deneyimli oyuncu, "Galatasaray, her şeyin başladığı yer. Hayatımda her şeyin değişmeye başladığı yer. Bir anda oldu, hiç beklenmedik bir anda. Menajerim haberi söylediğinde diz çöküp 'Tanrı'ya şükürler olsun' dedim. İstanbul'a vardık, uçaktan indim, hemen iki polis karşımdaydı. Taraftarlar boynuma Galatasaray atkısı taktı. Bu hissi tarif edemem, gerçekten imkansız. Sonra aslan dövmesi bile yaptırdım. Hayatım Galatasaray'da iyi yönde değişti." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA 141 MAÇA ÇIKTI

2019-2022 yılları arasında Galatasaray formasını giyen Marcao, sarı-kırmızılı takımda 141 karşılaşmaya çıktı.

2.5 milyon euro piyasa değeri bulunan Marcao, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistle mücadele etti.

Bu sezon Sevilla formasıyla 13 maça çıkan deneyimli isim, 1 kez ağları sarsmayı başardı.