Marco Asensio, 3. gol sevincini yaşadı

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk oldu. Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

İspanyol futbolcu Marco Asensio da 1 gole imza attı.

29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 45+3. dakikasında topu ağlara göndererek takımına beraberliği sağladı.

ÜÇ GOL KAYDETTİ

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Asensio, bu sezon ligde 7. maçına çıktı.

İspanyol futbolcu böylece Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ten sonra Beşiktaş'a karşı da gol sevinci yaşadı.

Marco Asensio, derbide 80. dakikada yerini Szymanski’ye bıraktı.

"GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Maçın hemen ardından Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, açıklamalarda bulundu.

Maçın önemine dikkat çeken Asensio, "Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Rakibimiz puan kaybetmişti. Haftalardır iyi çalışıyoruz. Bugün güçlü bir karakter ortaya koyduk. Geri dönüş yaptık. Taraftarımızın desteğine de teşekkür ediyoruz. Bu geri dönüş bir çalışmanın ürünü. Bu zorlu deplasmanda bu galibiyet çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

"EN ÖNEMLİSİ 3 PUAN ALMIŞ OLMAMIZDI"

Derbide gol atmanın mutluluğunu dile getiren Asensio, "Yanlış hatırlamıyorsam Nene pas verdi. Top bana gelirken yönümü kaleye çevirdim, ona göre topu kontrol ettim. Kaleciyi gördüm ve ters tarafına vurdum ve gol oldu. Çok mutluyum. Önemli bir maçtı. Takım olarak iyi oynadık. Derbide gol atmak beni çok mutlu etti. Attığım gol dışında en önemlisi 3 puan almış olmamızdı." dedi.