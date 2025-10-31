Marco Asensio'ya İspanya'dan sürpriz teklif yolda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

Sezonun kritik dönemeçlerinden birine giren sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Marco Asensio, performansıyla hem teknik heyet hem de taraftarların büyük beğenisini toplamıştı.

Fenerbahçe'ye imza atalı kısa bir süre olmasına rağmen İspanyol yıldıza talip çıktı.

İSPANYOLLAR YAZDI: SEVILLA İSTİYOR

Fichajes'in haberine göre La Liga ekibi Sevilla, Alexis Sanchez'in yerine Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor.

Sevilla yetkililerinin Fenerbahçe Yönetimi ile görüşmlere başlaması ve Asensio'ya sözleşme sunmasının beklendiği kaydedildi.

İspanyol kulübünün, yıldız oyuncuyu ikna etmesinin gerekeceği belirtildi.

'SİSTEMİNE UYUYOR'

Sevilla Teknik Direktörü Matias Almeyda'nın takımda tecrübeli bir lider istediği ve Asensio'nun bu tanıma tam anlamıyla uyduğu aktarıldı.

Haberde Marco Asensio'nun, teknik direktör Almeyda'nın Sevilla'ya dayatmak istediği hızlı, yüksek baskılı ve set hücumu odaklı oyun için biçilmiş kaftan olduğu yazıldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maçta süre alan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.