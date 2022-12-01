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    Marek Hamsik'ten yeni sözleşme açıklaması

    Trabzonspor'un tecrübeli oyuncularından Marek Hamsik, bitecek olan sözleşmesiyle ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 11:40
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    Marek Hamsik'ten yeni sözleşme açıklaması

    Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, Antalya'da devam eden hazırlık kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Milli takıma vedasını değerlendiren Hamsik, "Benim için özel bir maç oldu milli takıma veda maçım. Arkadaşlarım ve ailem yanımdaydı. Duygu dolu anların tadını beraber çıkardık. Asla unutamam. Ara bizim için önemli olacak. Sezonun geri kalanına hazırlanmak için iyi bir fırsat oldu." dedi.

    "Lig daha farklı"

    Ligin geçen sezondan daha farklı olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Geçen sezon lige iyi bir başlangıç yaptık ve lig sonuna kadar devam ettirdik. Bu sene işler biraz daha farklı oldu. Lig biraz daha yarışmacı. İlk 8 takım 7 puan farkla sıralanıyor. Tepeyle aramızda 6 puanlık küçük bir fark var. Bu ara kapanabilir. Bunun için çalışmamız lazım. Sadece rakamlar üzerinden konuşursanız, savunmadaki durumumuz iyi değil. En iyi savunmayı yapan ligi kazanır. Bunun üzerine çalışıp gelişeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Marek Hamsik ten yeni sözleşme açıklaması #1

    Yeni sözleşme sözleri

    Geleceği hakkında da konuşan Slovak oyuncu, "Şu an bildiğim tek şey, sezon sonuna kadar Trabzonspor ile sözleşmem var. Tek düşündüğüm şey, bu sözleşmeyi tamamlamak. Sezon bitince neyin daha iyi olacağına ailemle birlikte karar vereceğiz. Geçen sezon büyük bir tarih yazdık. Ligde şampiyon olduk, Süper Kupa'yı aldık. Kulüp tarihi için önemli anlardı. Geçmiş başarılar geçmişte kaldı. Artık önümüze bakmalıyız. İnanırsak, bu sezon daha büyük başarılar kazanabiliriz." sözlerini sarf etti.

    Marek Hamsik ten yeni sözleşme açıklaması #2

    "Favorilerim Brezilya ve Arjantin"

    Son olarak Dünya Kupası'ndaki favorilerini açıklayan Hamsik, "Dünya Kupası'ndaki her maçı seyretmeye çalışıyorum. İki favorim var; Brezilya ve Arjantin. Bunlar iyi takımlar ve kupayı kazanabilirler. Ancak, büyük bir turnuva ve sonucu asla bilemezsiniz. Kimin kazanacağını göreceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

    Marek Hamsik ten yeni sözleşme açıklaması #3


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