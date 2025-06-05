Mario Balotelli, Adana Demirspor'a açtığı davayı kazandı

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu talihsizliklerle geçiren Adana Demirspor'a bir kötü haber daha geldi.

1. Lig'e düşen ve transfer yasağı bulunan Adana ekibi, Mario Balotelli ile karşı karşıya kaldı.

DAVAYI KAZANDI

2021-2022 ve 2023-2024 yıllarında iki farklı dönemde mavi-lacivertli formayı giyen Balotelli, alacakları nedeniyle kulübe dava açtı.

TV Dello Sport'un haberine göre Balotelli, Adana Demirspor'a açtığı davayı kazandı.

3.1 MİLYON EURO ÖDEME

Karara göre Adana Demirspor, Balotelli'ye 3 milyon 150 bin euro ödeme yapacak.

51 MAÇA ÇIKTI

Adana Demirspor'da 51 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu 26 gol atarken 8 asist yaptı.

34 yaşındaki Balotelli'nin şu anki değeri 460 bin euro olarak ifade ediliyor.

SADECE 56 DAKİKA OYNADI

Adana'dan ayrıldıktan sonra İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olan İtalyan golcü bu sezon sadece 56 dakika şans buldu.