İHA

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Sivasspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Müsabakanın ardından sarı-kırmızılıların Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KENDİSİ İYİ BİR FORM TUTTU"

Son haftalarda fazla gol attığı için Lucas Torreira adına mutlu olduğunu belirten Lemina, şu şekilde konuştu:

Kendisi iyi bir form tuttu. Form tutması da takıma yaradı. İyi bir denge oluşturduğunu düşünüyorum. Onun hepimiz için artıları var. Onun için çok mutluyum.

"İYİ BİR ŞEKİLDE BİTİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sivasspor karşısında iyi bir oyun sergilediklerini söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, şunları dedi:

Maçı kazandık. Karşılaşmayı da agresif bir şekilde kazandık. Sahada tutkumuzu gösteriyoruz. İyi bir şekilde oynamaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Bu da şansları bizden yana gösteriyor. Ligi, iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum.

"POZİTİF KATKI SAĞLIYOR"

Takıma transfer olmasından sonra savunmada iyi bir denge kurduklarını aktaran Gabonlu futbolcu, şu ifadeleri kullandı: