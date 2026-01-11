Matteo Guendouzi'nin derbi öncesi sözleri gündem oldu

- Fenerbahçe, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 2-0 yenerek kazandı.
- Son transfer Matteo Guendouzi, maçın oyuncusu seçildi ve "Kolay olacak" sözleriyle gündem oldu.
- Guendouzi, kritik müdahaleleri ve golüyle galibiyete büyük katkı sağladı.
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerde Lazio'dan transfer edilen ve 2 gün önce İstanbul'a gelen Matteo Guendouzi, finale 11'de başladı.
Fransız orta saha derbide 28. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
90 DAKİKA SAHADA KALDI
Savunmadan seken top sonrası Levent'in pasında topu kontrol eden Guendouzi, ceza yayı önünden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.
26 yaşındaki oyuncu, müsabaka boyunca yaptığı kritik müdahalelerle de galibiyette önemli rol oynadı.
Guendouzi, sarı-kırmızılılara karşı 90 dakika sahada kaldı.
MAÇIN OYUNCUSU OLDU
Guendouzi, Süper Kupa final maçının en iyi oyuncusu seçildi.
"KOLAY OLACAK"
Başarılı performansıyla dikkat çeken orta saha oyuncusunun İstanbul'a geldiği anlarda söylediği derbi sözleri ise yeniden gündem oldu.
Sportif Direktör Devin Özek’in derbiyi kastederek "Çok önemli maçtan önce geldin" dediği Guendouzi, "Kolay olacak" sözleriyle yanıt vermişti.