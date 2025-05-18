Mauro Icardi, İstanbul'a geldi

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Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle lisansı dondurulan Mauro Icardi, takımının şampiyonluk yolundaki en kritik anlarında desteğini esirgemiyor.

Ülkesi Arjantin'de olan Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte 25. şampiyonluğu kutlamak için İstanbul'a geldi.

"GÜNAYDIN İSTANBUL"

O anları Icardi'nin sevgilisi Suarez, Instagram hesabından; "Günaydın İstanbul" notuyla paylaştı.

TRİBÜNDE OLACAK

Arjantinli golcü ve sevgilisi, Süper Lig'in 36. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Kayserispor karşılaşmasında tribünde olacak ve olası şampiyonluk sonrası kutlamalara da katılacak.