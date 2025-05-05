Mauro Icardi şampiyonluk kutlamaları için gelecek

Haber Merkezi

Arjantinli golcü Mauro Icardi, Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanmıştı.

Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.

Ne zaman döneceği merak konusu olan Icardi'yle ilgili gerçek ortaya çıktı.

GELECEK SEZON TAKIMA KATILACAK

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bu sezonu kapatan Mauro Icardi, gelecek sezon takıma katılacak.

Kulüp Doktoru Yener İnce, kendisine Icardi ile ilgili sorulan bir soru üzerine gelecek sezonu işaret ederken, Arjantinli yıldız da Miami'de sevgilisi ile tatil yapıyor.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA GELECEK

Kulübün verdiği programı uygulayan Icardi'nin, olası bir şampiyonluk kutlamalarına da geleceği öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkabilen 32 yaşındaki golcü, bu süreçte 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.