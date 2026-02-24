Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz stil değiştirdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın İtalyan ekibi Juventus ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve daha sonra top kapma çalışması yapıldı.

Antrenmanın basın kapalı bölümünde ise Juventus maçı taktiği üzerinde duruldu.

SAÇLARI DEĞİŞTİRDİLER

Galatasaray'ın yıldız isimleri Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz, bu kez saha performansıyla değil yeni saç stilleriyle gündeme geldi.

Arjantinli futbolcu, saçlarını sapsarı renge boyattı ve daha dik bir model tercih etti.

Barış Alper'in ise saçlarını beyaza boyattığı görüldü.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Icardi ve Barış Alper'in yeni imajı, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Başarılı futbolcuların tarz değişikliği bazı taraftarlar tarafından beğenilirken, bazı kullanıcılar ise eski stillerini daha çok yakıştırdıklarını ifade etti.