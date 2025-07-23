Mauro Icardi'den alaycı paylaşım!

Galatasaray’ın golcü ismi Mauro Icardi, sakatlığının ardından uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

Yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte başlayan yıldız futbolcu, tatil dönüşü çekilen bazı fotoğraflarda kilolu göründüğü gerekçesiyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.

Bu yorumlara kayıtsız kalmayan Icardi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"NEFRET EDENLER İÇİN BEKLENTİ BU"

Ünlü futbolcu, photoshop ile abartılı şekilde kilolu gösterildiği bir fotoğrafını paylaştı ve altına şu notu düştü:

7 ay futboldan uzak kaldıktan sonra, nefret edenler için beklenti bu.

"GERÇEKLER"

Icardi, mizahi paylaşımının hemen ardından aynanın karşısında çektiği güncel bir fotoğrafını daha yayınladı.

Fotoğrafın altına ise kısa ve net bir şekilde "Gerçekler" yazarak öpücük emojisi ekledi.