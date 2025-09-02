Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na bir gönderme daha

Fenerbahçe, Benfica'dan 22.5 milyon euro bonservisle Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ettiğini resmen açıkladı.

26 yaşındaki milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bu transferin ardından Galatasaraylı Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı bir paylaşıma daha imza attı.

METİN OKAY'LI GÖNDERME YAPTI

Geçtiğimiz gün Instagram hesabından Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın sözünü paylaşarak Aktürkoğlu'na gönderme yapan Icardi, "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir." ifadelerine yer vermişti.

Arjantinli yıldız, bu kez de eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı.

BU SEFER KEREM'İ PAYLAŞTI

Icardi paylaşımında, "Henüz 4 yıldızı kazanamadılar ve 5 yıldızla övünüyorlar. Biz tek ve eşsiziz. Galatasaray." ifadelerini kullandı.