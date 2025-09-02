Abone ol: Google News

Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na bir gönderme daha

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye transfer olan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafını paylaşıp, sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak bir yorum yaptı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.09.2025 12:00
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na bir gönderme daha

Fenerbahçe, Benfica'dan 22.5 milyon euro bonservisle Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ettiğini resmen açıkladı.

26 yaşındaki milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bu transferin ardından Galatasaraylı Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı bir paylaşıma daha imza attı.

METİN OKAY'LI GÖNDERME YAPTI 

Geçtiğimiz gün Instagram hesabından Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın sözünü paylaşarak Aktürkoğlu'na gönderme yapan Icardi, "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir." ifadelerine yer vermişti.

Arjantinli yıldız, bu kez de eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı.

BU SEFER KEREM'İ PAYLAŞTI 

Icardi paylaşımında, "Henüz 4 yıldızı kazanamadılar ve 5 yıldızla övünüyorlar. Biz tek ve eşsiziz. Galatasaray." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na gönderme Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na gönderme

Eshspor Haberleri