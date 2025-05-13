Mauro Icardi'nin çiçek krizi: Wanda Nara ve China Suarez karşı karşıya geldi

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Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi, özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

WANDA NARA, GALATASARAY'IN ÇİÇEĞİNİ YENİYMİŞ GİBİ PAYLAŞTI

Nara, Galatasaray'ın kendisine geçmiş yıllarda gönderdiği çiçeği yeniymiş gibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Wanda Nara'nın bunu; Galatasaray'ın, Mauro Icardi'nin nişanlısı China Suarez'e çiçek göndermesi üzerine kıskaçlıktan yaptığı anlaşıldı.

"AİLEMİZİN PARÇASI OLMANIZDAN ÇOK MUTLUYUZ"

Galatasaray, China Suarez'e çiçekle birlikte şu ifadelerin yer aldığı bir de yazı gönderdi:

Ailemizin bir parçası olduğunuz için tarif edilemeyecek kadar mutluyuz. Sizin gibi harika bir kadının ailemizin parçası olmasından dolayı çok mutluyuz. Başarılarımızda yanımızda olduğunuz için minnettarız. Size, dünyanın en harika annelerinden biri olduğunuzu söylemek ve Anneler Günü'nü kutlamak için bu çiçekleri gönderiyoruz. Sizinle birlikte olmak ve ailenizin bir parçası olmak çok güzel. Yanımızda olduğunuz için çok heyecanlıyız ve sizinle birlikte zaferleri kutlamayı dört gözle bekliyoruz.

NARA'NIN ÇİÇEĞİNDE YAZAN NOT

Öte yandan Galatasaray'ın geçtiğimiz yıllarda Wanda Nara'ya gönderdiği çiçeğe iliştirilen yazıda, şu ifadeler yer almıştı:

Kulübümüze yapmış olduğunuz değerli katkıların farkındayız. Galatasaray Spor Kulübü için göstermiş olduğunuz özveri, emek ve bağlılığı biliyoruz. Beş evladınızın sizinle gurur duyduğuna eminiz; bizler de aynı duyguları paylaşıyoruz. Her zaman yanımızda hissettirdiğiniz uğurunuzla, yokluğunuzda dahi varlığınızı sahada hissettik ve hissetmeye devam ediyoruz. Bugün ve daima, göstermiş olduğunuz üstün gayret için sizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Galatasaray camiası, bu renklere kattığınız değeri daima hatırlayacaktır. Kapımız size her zaman açıktır.

NARA'DAN BOŞANDI SUAREZ'LE NİŞANLANDI

Wanda Nara ile Mauro Icardi, 21 Mart'ta Milano'da görülen davayla resmen boşanmıştı.

Mauro Icardi, boşanmasının üzerinden 48 gün geçtikten sonra, oyuncu China Suárez ile Miami tatilinde yüzük takarak nişanlanmıştı.