Mauro Icardi'ye 100. maç plaketi!

- Mauro Icardi, Trabzonspor maçıyla Galatasaray'da 100. resmi maçına çıktı.
- Icardi'ye, Gençlerbirliği maçı öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tarafından plaket ve özel forma verildi.
- Taraftarlar, Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısı eşliğinde Icardi'yi alkışladı.
Süper Lig'in 13. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye plaket verildi.
Süper Lig'in 11. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan Trabzonspor mücadelesiyle sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkan Icardi'ye, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, saha kenarında plaket ve üzerinde 100 yazılı sarı-kırmızılı forma takdim etti.
ICARDI'YE DESTEK
Bu sırada stat hoparlörlerinden şarkıcı Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısı çalarken, taraftarlar da Icardi'ye alkışlayarak destek verdi.