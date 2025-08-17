Mauro Icardi'ye yeni sözleşme düşüncesi!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 281 gün sonra sarı-kırmızılı formasına kavuşmuş ve Fatih Karagümrük maçında süre almıştı.
Deneyimli forvet bir de gol atarak taraftarlar mest etmişti.
YENİ SÖZLEŞME
Öte yandan Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'yle ilgili kararını verdi.
Sarı-kırmızılılar, sözleşmesinin son yılındaki futbolcuyla TRT Spor'a göre yeni kontrat imzalamayı hedefliyor.
2+1 YILLIK YENİ KONTRAT
Galatasaray yönetimi, 32 yaşındaki Mauro Icardi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
Icardi'nin de maaşında indirime gidebileceği haber detayında yer aldı.