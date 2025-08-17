Abone ol: Google News

Mauro Icardi'ye yeni sözleşme düşüncesi!

Galatasaray 281 gün sonra golle sahalara dönen yıldız futbolcu Mauro Icardi ile sözleşme uzatmayı düşünüyor.

Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 16:01
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 281 gün sonra sarı-kırmızılı formasına kavuşmuş ve Fatih Karagümrük maçında süre almıştı.

Deneyimli forvet bir de gol atarak taraftarlar mest etmişti.

YENİ SÖZLEŞME

Öte yandan Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'yle ilgili kararını verdi.

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesinin son yılındaki futbolcuyla TRT Spor'a göre yeni kontrat imzalamayı hedefliyor.

2+1 YILLIK YENİ KONTRAT

Galatasaray yönetimi, 32 yaşındaki Mauro Icardi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Icardi'nin de maaşında indirime gidebileceği haber detayında yer aldı.

