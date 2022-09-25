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Merih Demiral, Jorge Jesus ile bir araya geldi

Merih Demiral, Jorge Jesus ile bir araya geldi

A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçının kadrosundan çıkarılan Merih Demiral, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile bir paylaşım yaptı.