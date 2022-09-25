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Merih Demiral, Jorge Jesus ile bir araya geldi
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçının kadrosundan çıkarılan Merih Demiral, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile bir paylaşım yaptı.
- 25.09.2022 - 09:29
EFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarılan Merih Demiral, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la bir paylaşım yaptı.
"Hocamla hasret giderdik"
2018'de Portekiz'in Sporting takımında birlikte görev alan Merih Demiral, Jesus'la ilgili olarak, "Uzun yıllar sonra hocamla hasret giderdik. Üzerimde emeği çok büyük." ifadesini kullandı.