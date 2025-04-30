Merih Demiral yedek kulübesiyle tartıştı: Jorge Jesus araya girdi

Asya Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Al-Ahli ile Al-Hilal karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Mücadelenin 51. dakikasında ise ortalık bir anda karıştı.
MERİH, JESUS'UN KULÜBESİNE DOĞRU GİTTİ
Merih Demiral, Al-Hilal yedek kulübesiyle tartışma yaşarken arkadaşları tarafından güçlükle yatıştırıldı.
Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus da kendi kulübesini sert direktiflerle sakinleştirdi.
Portekizli çalıştırıcının ekibinden bazı isimleri ittiği görüldü.
JESUS ARAYA GİRDİ, SAKİNLEŞTİRDİ
Merih Demiral pozisyon sonrası sarı kart gördü. Jesus'un ekibinden ise bir isme kırmızı kart çıktı.
Öte yandan 59. dakikada Asya Şampiyonlar Ligi Elit Yarı Finali’nde Al Hilal’in savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly, Roger Ibanez’e yaptığı sert müdahale sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
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