Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo itirafı

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A Milli Takım'ın ve Al Ahli'nin başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İtalyan gazeteci Di Marzio'ya konuşan milli oyuncu, Juventus'ta birlikte forma giydiği Ronaldo'yu örnek aldığını belirtti.

"HER ZAMAN KONUŞURUZ"

Portekizli efsane ile sıkça iletişim kurduklarını belirten 27 yaşındaki isim, şunları dedi:

Her zaman konuşuruz, aramızda sadece bir saatlik uçak mesafesi var, o Riyad'da ben ise Cidde'deyim. Benim için inanılmaz bir örnek çünkü 40 yaşında hâlâ çok iyi bir performans sergiliyor ve bu gerçekten çok zor.

"BENİM İÇİN İNANILMAZ BİR ÖRNEK"

Ronaldo'nun harika bir insan olduğunu belirten Merih Demiral, hayat hakkında da sıkça konuştuklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: