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Kariyerini Suudi Arabistan takımı Al Ahli'de sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, önemli açıklamalara imza attı.

Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan başarılı oyuncu, Fenerbahçe'deki günlerine ilişkin KAFA Sports'a konuştu.

"ÇOK AYRI BİR HEYECAN VARDI"

Merih, sözlerine şöyle başladı:

Kadıköy'de oynamak hiç nasip olmadı ama top toplayıcı oldum orada çok. Onun heyecanı bile ayrıydı. Benim bile elim ayağım titriyordu, yanlış bir şey yapmayayım, topu geç atmayayım... Çok ayrı bir heyecanı vardı.

"HEYECANDAN BAYILACAK GİBİYDİM"

Heyecanlandığını söyleyen Demiral, şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe A Takımı'na çıktığı ilk günü hatırlıyorum. Okuldaydım, okulda geldi telefon. Dersteyim biri girdi 'A Takım antrenmanına çağırıyorlar seni.' dedi. O zaman da takımda kimler var... Van Persie, Nani, Volkan Demirel, Mehmet Topal, Gökhan Gönül, Kjaer, Bruno Alves kimler kimler vardı. Samandıra'ya ilk girişimde heyecandan bayılacak gibiydim, inanamazsınız. A Takım eşyalarını giymek bile inanılmaz bir şeydi. Çok unutulmaz bir şey.

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde yetişen, kariyerini yurt dışında başarılı performansla sürdüren Merih, bu sezon 41 resmi maça çıktı.

14 milyon euro piyasa değeri bulunan 27 yaşındaki savunmacı, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.