Mert Günok: Avrupa Ligi'ne gitme yolunda önemli bir galibiyet oldu

İHA

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların milli kalecisi Mert Günok, şu şekilde konuştu:

Bu sene bazı maçları iyi bazı maçları kötü oynadık. Büyük maçları çok iyi oynadık. Avrupa'da iyi maçlarımız oldu. Derbileri iyi oynadık. Bugün de iyi bir mücadele ortaya koyduk. Bizim için inişli çıkışlı bir sezon oldu. Geçen sezon da hemen hemen böyleydi. Geçen sezonun bir artısı kupa kazanmıştık. Tabii bunun olmaması lazım. İnişli çıkışlı maçlar yaşamamamız gerekiyor. Artık bu sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Üçüncü olup Avrupa Ligi'ne gitme hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek için yarışıyoruz. Bizim Avrupa Ligi'ne gitme yolunda önemli bir galibiyet oldu.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİN BEKLENTİLERİMİZ YÜKSEK"

Yeni sezonu iple çektiklerini aktaran tecrübeli eldiven, şu şekilde konuştu:

Önümüzdeki yıl için beklentilerimiz yüksek. Taraftarın şampiyonluk beklentisi var. Bizim de beklentimiz var. Bizim taraftarımızla bütünlüğü yaşamamız gerekiyor. Bizi iyi günde kötü günde destekliyor. Bazen bocaladığımız anlarda, kötü gittiğimiz anlarda dışarıdan haksız eleştiriler alabiliyoruz. Genç oyuncular da var. Onlar hakkında kötü konuşmalar oluyor. Onlar bundan olumsuz etkileniyor. Taraftarlarımızdan ricam bu sezonun sonuna kadar desteklemeye devam etsinler. Gelecek sezon da daha birlik için kendi içimizde kalarak, dışarıdan gelecek etkenlere kalkan olarak şampiyonluk yolunda desteklemelerini bekliyoruz.

"İYİ SAVUNMA YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

İyi savunma yaptıkları bir maçı galibiyetle tamamladıklarını söyleyen Günok, şu ifadeleri kullandı:

Maçtan önce 11'i görenler sürprizle karşılaşmış olabilir. Masuaku'nun alışık olmadığı pozisyonda oynaması, Emrecan'ın uzun süre sakatlıktan sonra büyük bir maça bu sezonki ikinci karşılaşması olarak çıkması, beklentiler farklıydı. Onlara da teşekkür ediyorum. Paulista, Uduokhai, Emrecan, Svensson takımın hepsi çok iyi mücadele ettiler. Yüksek toplarda ellerinde geleni yaptılar. Gol yememize engel oldular. Ben de her maç olduğu gibi elimden geleni yaptım. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak. Güzel bir galibiyet oldu. İyi savunma yaptığımızı düşünüyorum.

"FARKLI OYUNCULARLA OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Savunma tandeminin sürekli değişmesinin kendilerini zorladığını dile getiren Mert Günok, şu açıklamada bulundu: