Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı hakkında karar çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Futbolda Bahis Soruşturması” kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı’nın, tutukluluk durumu yeniden değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonunda, Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş için tahliye kararı verilmedi.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, mevcut delil durumu ile suçlamaların ciddiyetini dikkate alarak, her iki futbolcunun da tutukluluk halinin devamına hükmetti.

9 ARALIK TARİHİNDE TUTUKLANDILAR

Soruşturma çerçevesinde, 9 Aralık 2025 tarihinde yapılan operasyonla gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturmasının kapsamlı bir şekilde yürütüldüğünü belirtmişti.