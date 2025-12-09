Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı mahkemede aylık gelirini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolu bir süredir patlak veren bahis skandalıyla boğuşuyor.

Öyle ki dün soruşturmayla ilgili yeni tutuklamalar yaşandı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘futbolda bahis’ soruşturması kapsamında 5 Aralık 2025’te gözaltına alınan 38 kişi, dün adliyeye sevk edildi.

Bunlardan en dikkat çekenlerinin başında gelen ise Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı oldu.

AYLIK GELİRLERİNİ AÇIKLADILAR

Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray’dan Metehan Baltacı’nın da bulunduğu çok sayıda isim, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri ile mahkemede yaptıkları savunmalara ilişkin detaylar da gün yüzüne çıktı.

İki ismin de yürütülen soruşturmada gelir bilgileri de ortaya çıktı.

MERT HAKAN 3,5 MİLYON TL, METEHAN 1,5 MİLYON TL...

Fenerbahçe’ye '2020-2021' sezonu başında transfer olan ve geçtiğimiz yıl sözleşmesini yenileyen Mert Hakan Yandaş, mahkemedeki savunmasında aylık kazancını '3,5 milyon TL' olarak beyan etti.

Galatasaray forması giyen ve futboldan 9 ay men cezası bulunan 23 yaşındaki Metehan Baltacı ise mahkemede yaptığı açıklamada, aylık gelirinin '1,5 milyon TL' olduğunu söyledi.