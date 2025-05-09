Mert Müldür'den bu sezon 3. golünü attı

İHA

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı ve rakibini 4-1 yendi.

Sarı-lacivertliler ilk golünü 44. dakikada bulurken, gol Mert Müldür'ün ayağından geldi.

ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

İsmail Yüksek'in derinlemesine pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Müldür, ceza sahası içinde yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Mert, bu sezon Konyaspor deplasmanında ilk golünü kaydederken, iç sahada Antalyaspor ile oynanan müsabakada da 1 gole imza atmıştı.

90 DAKİKA OYNADI

Karşılaşmaya sağ bekte başlayan Mert Müldür, ikinci yarının başında Diego Carlos'un çıkmasıyla stopere geçti.

Mert, Başakşehir'e karşı 90 dakika sahada kaldı.