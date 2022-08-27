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    Mertens'in sözleşme detayları

    Galatasaray'ın kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mertens'in sözleşme detayları ortaya çıktı. 1+1 yıllık kontrat imzalanan futbolcunun +1 yıllık sözleşmesi için belli sayıda maça çıkması lazım.
    • 27.08.2022 - 13:00
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    Mertens'in sözleşme detayları

    Galatasaray'da transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden biri Dries Mertens olmuştu. Sarı-kırmızılılar, 35 yaşındaki Belçikalı yıldızı 1+1 yıllığına kadrosuna katmıştı.

    Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada Mertens'in yıllık maaşını açıklamıştı. Belçikalı futbolcu imza parasıyla birlikte Galatasaray'dan bu sezon için toplam 4 milyon euro kazanacak.

    Mertens in sözleşme detayları #1

    Juventus'u istemedi

    Napoli formasıyla İtalya Serie A'da 9 sezon boy gösteren ve kulübün tarihteki en golcü oyuncusu konumunda bulunan Mertens sözleşmesi bittikten sonra Juventus'tan senelik 5 milyon euro teklif almıştı. Ancak yıldız futbolcu Napoli'ye saygısından bu teklifi kabul etmemişti.

    Mertens in sözleşme detayları #2

    25 maçlık opsiyon

    Fanatik'in haberine göre; yıldız futbolcu bu sezon 25 maça çıkması durumunda sözleşmesi aynı şartlarda uzayacak.

    Bu sezon şimdiden Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında forma giyen Mertens 23 maça daha çıkarsa 1 yıl daha Galatasaray forması giyecek. Belçikalı hücumcu gelecek yılda 2.9 milyon euro kazanacak.

    Mertens in sözleşme detayları #3

    Trabzon maçında 11'de

    Sezon başında kamp geçirmeyen 35 yaşındaki futbolcu takıma yavaş yavaş ısınıyor. Giresunspor maçının son bölümünde oyuna giren Mertens, Ümraniyespor maçının ikinci yarısında Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil olmuş ve etkili performansıyla dikkat çekmişti. Okan Buruk, yıldız futbolcuyu yarın oynanacak zorlu Trabzonspor maçında sahaya 11'de sürecek.


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