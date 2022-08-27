Galatasaray'ın kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mertens'in sözleşme detayları ortaya çıktı. 1+1 yıllık kontrat imzalanan futbolcunun +1 yıllık sözleşmesi için belli sayıda maça çıkması lazım.

Galatasaray'da transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden biri Dries Mertens olmuştu. Sarı-kırmızılılar, 35 yaşındaki Belçikalı yıldızı 1+1 yıllığına kadrosuna katmıştı.

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada Mertens'in yıllık maaşını açıklamıştı. Belçikalı futbolcu imza parasıyla birlikte Galatasaray'dan bu sezon için toplam 4 milyon euro kazanacak.

Juventus'u istemedi

Napoli formasıyla İtalya Serie A'da 9 sezon boy gösteren ve kulübün tarihteki en golcü oyuncusu konumunda bulunan Mertens sözleşmesi bittikten sonra Juventus'tan senelik 5 milyon euro teklif almıştı. Ancak yıldız futbolcu Napoli'ye saygısından bu teklifi kabul etmemişti.

25 maçlık opsiyon

Fanatik'in haberine göre; yıldız futbolcu bu sezon 25 maça çıkması durumunda sözleşmesi aynı şartlarda uzayacak.

Bu sezon şimdiden Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında forma giyen Mertens 23 maça daha çıkarsa 1 yıl daha Galatasaray forması giyecek. Belçikalı hücumcu gelecek yılda 2.9 milyon euro kazanacak.

Trabzon maçında 11'de

Sezon başında kamp geçirmeyen 35 yaşındaki futbolcu takıma yavaş yavaş ısınıyor. Giresunspor maçının son bölümünde oyuna giren Mertens, Ümraniyespor maçının ikinci yarısında Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil olmuş ve etkili performansıyla dikkat çekmişti. Okan Buruk, yıldız futbolcuyu yarın oynanacak zorlu Trabzonspor maçında sahaya 11'de sürecek.