Mesut Özil: Fenerbahçe ile şampiyon olacağız

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, kendisi için hazırlanan imza töreninde değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Mesut yaptığı açıklamada, her zaman Fenerbahçe'ye inandığını vurgulayarak şunları söyledi:

"ÇOK HEYECANLIYIM"

"Fenerbahçe için bir rüyaydı benim için bir hayaldi. İki taraf için de çok güzel oldu. Çok heyecanlıyım. Allah'ın izniyle sahada elimden geleni yapacağım. Ben Fenerbahçe'ye her zaman inandım."





"PELKAS'I BEĞENİYORUM"

"Eskiden Fenerbahçe'de oynayan Jay-Jay Okocha'yı beğeniyordum. Şimdi oynayanlardan ise Pelkas'ı beğeniyorum. Aynı pozisyonda oynuyoruz. Birlikte oynayacağız.

Ben her zaman büyük kulüpler için oynadım. Her zaman baskı oldu, burada da olacak. Sahada elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe benim için farklı bir olay. O yüzden elimden geleni yapacağım, inşallah her şey çok güzel olacak."





"EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

"Hedef sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da Fenerbahçe'mizi en güzel şekilde temsil edeceğiz."

"Biz oyuncular ligi kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Şampiyonlar Ligi'nde de Fenerbahçe'yi en güzel şekilde temsil edeceğiz.

Mesut Özil: Benim için bir hayaldi









DERBİDE OYNAYACAK MISIN?

Mesut Özil, "Derbide oynayacak mısın?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "İnşallah en kısa zamanda sahada olmak istiyorum. Tam zaman veremeyeceğim, çalışmalar sürüyor. Umarım en kısa sürede sahada olacağım."