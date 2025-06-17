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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mesut Özil, özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Mesut Özil, Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Transfer öncesinde Leroy Sane ile görüşen Özil, yıldız futbolcuya “Fenerbahçe yerine Galatasaray’ı tercih et” dediği iddiasıyla ilgili de konuştu.

SANE TRANSFERİYLE İLGİLİ İDDİA HAKKINDA KONUŞTU

Mesut Özil, Sane ile Galatasaray'a transferinden önce konuştuğunu ancak bunun bir yönlendirme olmadığını söyledi.

İddiaları yalanlayan Özil, “Türkiye'ye gelmeden önce konuştuk ama medyada yazıldığı gibi Galatasaray'a yönlendirmişim gibi değil” ifadesini kullandı.

"GALATASARAY'A YÖNLENDİRMEDİM"

36 yaşındaki eski yıldız, "Büyük isimler Türkiye'ye geliyor. Burada futbol oynuyor. İnşallah büyük kulüplerimiz de Avrupa'da başarılı olur. Sane, Türkiye'ye geldiği için çok mutluyum. Benim gibi Schalke altyapısından yetişmiş biri. Türkiye'ye gelmeden önce konuştuk ama medyada yazıldığı gibi Galatasaray'a yönlendirmişim gibi değil. Türkiye, İstanbul'daki hayatı sordu, bunları konuştuk. Çok güzel bir şehir ve güvenli bir şehir olduğunu söyledim. İnanılmaz yemeklerimiz var dedim. Gelirsen çok mutlu oluruz dedim ve geldi. Başarılar diliyoruz ona da." dedi.

"FUTBOL AKADEMİSİ KURACAĞIM"

Futbol akademisi kurmayı planladığını söyleyen Mesut Özil, "İleride niye olmasın, şu anda düşünmüyorum. Allah nasip ederse en kısa zamanda bir akademi kuracağım Ümraniye'de. Onunla uğraşıyorum. O açıldığı zaman, gençlerin elinden tutup kendilerini Avrupa'da en büyük sahnelerinde göstermelerini istiyorum. O yüzden akademiyi daha çok önemsiyorum." diye konuştu.

