Mesut Özil, öğrencilerle bir araya geldi

Eski futbolcu Mesut Özil, Başakşehir’de özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Özil, bu özel buluşmada öğrencilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eski yıldız oyuncu, daha sonra kariyer yolculuğunu ve yaşam tecrübelerini söyleşide anlattı.

"BİZİM MİNNOŞLAR ÇOK SEVİMLİ"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mesut Özil, şunları dedi:

Heyecanlıyım biraz. Çok mutluyum. Karşılamada gördüğünüz gibi bizim minnoşlar çok sevimli. Ayrıca çok mutlu oldum. Önemli isimler Türkiye'ye geliyor, futbol oynuyor. İnşallah büyük kulüplerimiz de Avrupa’da başarılı olur. Kısa zamanda Ümraniye’de bir akademi kuracağım. Gençlerin elinden tutup, kendilerini Avrupa'da en büyük sahnelerde göstermelerini istiyorum.