Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'dan ayrılık kararı

Ligin ikinci yarısında formaya hasret kalan Oğuz Aydın ile Fenerbahçe'nin yolları sezon sonunda ayrılacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun planları arasında yer almayan Oğuz Aydın, ligin ikinci yarısında adeta kulübeye hapsoldu.

Deneyimli teknik adam, tecrübeli oyuncuya ikinci devrede yalnızca 12 dakika şans tanıyarak oyuncuyu kadroda düşünmediğini net bir şekilde gösterdi.

DEVRE ARASINDA TRANSFERİ OLMADI

Milli futbolcu, kış transfer döneminde Rusya'dan gelen teklifi geri çevirmiş ve takımda kalarak forması için savaşmayı tercih etmişti.

Ayrıca Oğuz Aydın, Trabzonspor ile anılsa da Fenerbahçe, ligdeki rakibini devre arasında güçlendirecek bu hamleye sıcak bakmamıştı.

BU KEZ ROTA KESİN OLARAK AVRUPA

Sezon sonunda Fenerbahçe'de, Oğuz Aydın defteri tamamen kapanıyor.

Tedesco'nun gelecek sezon planlamasında kesinlikle yer almayan yıldız oyuncuyla lig biter bitmez yollar ayrılacak.

Oğuz'un, yaz transfer döneminde bu kez Avrupa'da kulüp arayacağı öğrenildi.