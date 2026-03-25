Gheorghe Hagi'den Türkiye sözleri: Kazanacağız!

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımımız, yarın saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşılaşacak.

Hal böyle olunca Rumen futbolunun önemli isimleri, Türkiye-Romanya maçı için Türkiye'ye hareket etti.

RUMEN EFSANEDEN TÜRKİYE YORUMU

O isimlerden biri de Rumen futbolunun efsane isimlerinden Gheorghe Hagi...

Rumen basınından Tvrinfo'ya açıklamalarda bulunan Hagi, Romanya'nın da Türkiye kadar yetenekli bir takım olduğunu ve özgüvenli bir performansın galibiyete yeterli olacağını söyledi.

"KAZANACAĞIZ"

Hagi, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Hem biz hem de çocuklar, hepimiz iyimser olmalı, cesur olmalı ve tabii ki çok özgüvenli olmalıyız. Kazanacağız! Değil mi? Çocukların iyi bir gün geçirmesi gerekiyor. Oradaki herkes, teknik ekip ve diğer herkes, Mircea Lucescu ilham almalı ve özellikle de sahadaki oyuncular.

"ÇOK YETENEKLİ BİR TAKIMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Çok iyi, çok yetenekli bir takımla karşı karşıyayız ama biz de onlar kadar yetenekliyiz. Ve bence iyi savunma yaparsak şansımız olacak.



Öncelikle kazanmakla ilgileniyoruz, düşüncelerimiz bunlar: kazanmak ve tabii ki çocukları desteklemek. Onlar iyi takımlar. Bundan sonra herkes kimin daha iyi olduğunu kanıtlamalı. Ne yazık ki, Türkiye'ye kaybettik, ki onlar açıkça...

"SONUNDA BİRİLERİ AĞLAYACAK VEYA ÜZÜLECEK"

(Kalpler bölünecek mi?) Hayır, bölünmeyecek, çünkü bölünemez, ama sonunda birileri ağlayacak veya üzülecek. Aksi takdirde, bence çok iyi bir ritim ve yoğunlukta bir maçtan bahsediyoruz.



Bence avantajlı olacaklar. Sahip oldukları minimum şey, sadece kendi sahalarıyla ilgili; taraftarlar, futbolda söylendiği gibi, 12. oyuncu gibiler. Elbette bu var, ama oyuncuların bu durumu aşmak için çok zeki ve bağlantılı olmaları gerekiyor, çünkü Avrupa Şampiyonası'nda oynadılar, tecrübeleri var."