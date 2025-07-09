Galatasaray ile Napoli, Victor Osimhen için anlaştı

Yeni sezonda da şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, ilk hamlesini hücum hattına yaparak yıldız isim Leroy Sane'yi renklerine bağlamıştı.

Yaşanan bu gelişme sonrasında forvet transferi için yoğunlaşan sarı-kırmızılılara, Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi.

GALATASARAY VE NAPOLI ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray ve Napoli, Victor Osimhen transferi karşılıklı şartlarda anlaştı ve kulüpler arasında yapılacak sözleşmenin detaylarına geçildi.

ÖDEME PLANI İÇİN GÖRÜŞME

Ayrıca, bugün ödeme planının son detayları için Abdullah Kavukcu'nun Napoli ile masaya oturup transferi finalize edeceği belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, 75 milyon euroluk bedeli 5 yıla yayılmış taksitler hâlinde ödemeyi teklif etmişti.

MAAŞ PLANI HAZIR

Galatasaray, Osimhen'e yıllık 16 milyon euro maaş teklif etti.

Bu rakamın 10 milyon euroluk kısmı sponsorluk gelirleriyle karşılanacak.

Kalan kısım ise kulüp bütçesinden ödenecek.

"GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Al Hilal'in 160 milyon euroluk astronomik teklifini reddeden yıldız golcü, Galatasaraylı yöneticilere şu sözlerle talebini iletti:

Galatasaray'da kariyerime devam etmek istiyorum. Bonservisimi Napoli'den alın. Napoli beni Al Hilal'e satmak istiyor ama ben kararımı verdim.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik bir performans ortaya koydu.