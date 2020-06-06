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    MHK: Tüm hakemlerimizin sonucu nefatif çıktı

    Merkez Hakem Kurulu, 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig öncesi hakemlerin koronavirüs testine girdiğini ve tüm sonuçların negatif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2020 - 14:52
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    MHK: Tüm hakemlerimizin sonucu nefatif çıktı

    Süper Lig'de artık geri sayıma geçildi...

    12 Haziran'da başlayacak olan maçlar öncesi hakemleri koronavirüs testine sokan Merkez Hakem Kurulu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

    Açıklama şu şekilde:

    "Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir."

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


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