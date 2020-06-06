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- MHK: Tüm hakemlerimizin sonucu nefatif çıktı
MHK: Tüm hakemlerimizin sonucu nefatif çıktı
Merkez Hakem Kurulu, 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig öncesi hakemlerin koronavirüs testine girdiğini ve tüm sonuçların negatif çıktığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 06.06.2020 - 14:52
Süper Lig'de artık geri sayıma geçildi...
12 Haziran'da başlayacak olan maçlar öncesi hakemleri koronavirüs testine sokan Merkez Hakem Kurulu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklama şu şekilde:
"Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir."
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.