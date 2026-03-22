Michy Batshuayi'den Galatasaray taraftarını kızdıran beğeni

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi Liverpool'a karşı ilk maçta İstanbul'da 1-0 kazanırken, rövanşta ise İngiltere'de 4-0'lık skorla kaybetti ve bu sonuçla elendi.

EKITIKE'Yİ BEĞENDİ

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Michy Batshuayi, sosyal medyadaki bir hamlesiyle gündeme geldi.

Deneyimli golcü, Hugo Ekitike'nin Galatasaray maçının ardından yaptığı Instagram paylaşımını beğendi.

Söz konusu etkileşim kısa sürede dikkat çekti.

TARAFTAR TEPKİLİ

Galatasaray'ın Liverpool'a elenmesinin ardından Batshuayi'nin bu paylaşımı beğenmesi, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, oyuncunun bu hareketini eleştirdi.

Batshuayi'nin beğenisi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, futbol kamuoyunda farklı yorumlara yol açtı.