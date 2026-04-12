Milan Skriniar neden oyundan çıktığını açıkladı

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 29. hafta mücadelesinde Erling Moe’nin çalıştırdığı Kayserispor ile Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, hakem Ali Yılmaz’ın düdük çaldığı maçta Kayseri Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, konuk olduğu Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

SKRİNİAR OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de Milan Skriniar, Zecorner Kayserispor maçı devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.

Tecrübeli stoper son durumunu anlattı.

"ÇOK CİDDİ BİR RİSK OLACAKTI"

Takımın kendisine ihtiyacı olduğu için sakatlığına rağmen maça çıktığını söyleyen Skriniar, "Normal şartlarda maça çıkmam bile çok zordu ama takımın bana ihtiyacı olduğu için kendimi zorlayarak maça çıktım." dedi.

Skrniar ayrıca "İkinci yarıyı da oynayacak olsam sakatlığımla alakalı çok ciddi bir risk olacaktı. Bundan dolayı devam etmedim." ifadelerini kullandı.

DOMENICO TEDESCO'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kayserispor maçının ardından Skriniar'ın durumu için konuştu. Tedesco, "Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi.

Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor." dedi.