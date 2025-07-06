Milan Skriniar birlikte oynamak istediği futbolcuyu açıkladı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ocak ayında Paris Saint Germain'den (PSG) kiralık olarak transfer ettiği Milan Skriniar'ın, kariyerine sarı lacivertli takımda devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe yönetimi, Skriniar'ın bonservisini almak için PSG ile pazarlıklarını sürdürürken, Slovak stoper için farklı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

"LOBOTKA'YLA OYNAMAKTAN MEMNUNİYET DUYARIM"

Tercübeli oyuncunun adı, Napoli ile anılırken Milan Skriniar bu söylentilerle ilgili sorulan bir soruya yanıt verdi.

Trabzonspor'un eski yıldızı ve Slovak futbolunun efsane ismi Marek Hamsik için düzenlenen jübile organizasyonunda CalcioNapoli24'e konuşan Skriniar, Napoli'de forma giyen vatandaşı Stanislav Lobotka ile birlikte oynamaktan memnuniyet duyacağını ancak Serie A kulübüyle ilgili çıkan iddiaların doğru olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Napoli'de ben mi? Lobotka en iyi arkadaşlarımdan biri, o yüzden bakalım... Açıkçası Lobotka ile oynamak isterim. Benim için şu anda her şey açık. Napoli'yle ilgili çıkan haberler sadece söylenti. İtalya'da 7.5 yıl yaşadım ve özlüyorum. Bir İtalyan menajerim ve İtalyan arkadaşlarım var, İtalya her zaman kalbimde."

"CEVAP VEREMEM"

Slovak stoper, "Skriniar - Buongiorno bir gün Napoli'nin defans ikilisi olabilir mi?" sorusu üzerine ise "Cevap veremem, üzgünüm." ifadelerini kullandı.