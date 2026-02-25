Milan Skriniar'dan Sadettin Saran'a mesaj: Erken döneceğim

Fenerbahçe'yi arka arkaya sarsan sakatlık haberlerinin ardından Milan Skriniar cephesinde sıcak gelişmeler yaşandı.

Sahalara dönüşünün en az 4 haftayı bulacağı açıklanan tecrübeli stoper, azmiyle hem yönetimi hem de teknik heyeti mutlu etti.

BAŞKAN SARAN İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı habere göre; yıldız oyuncu tedavi sürecinin hemen başında bizzat Başkan Sadettin Saran'ın yanına giderek durumu hakkında konuştu.

Formasına ve taraftara bir an önce kavuşmak isteyen Skriniar, başkanına güvence verdi.

"ÇOK DAHA ERKEN DÖNECEĞİM"

Tedavi sürecine harfiyen uyan ve motivasyonunu en üst seviyede tutan Slovak yıldızın, Başkan Saran'a, "Kendime çok iyi bakıyorum, beklenenden çok daha erken döneceğim." diyerek iddialı bir söz verdiği öğrenildi.

NELER OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşırken sarı-lacivertlilerin kaptanı Milan Skriniar sakatlık yaşamıştı.

Mücadelenin 26. dakikasında oyundan çıkan Skriniar'ın bugün hastanede yapılan kontrollerde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilmişti.