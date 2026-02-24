Fenerbahçe'de sakat futbolcuların son durumu açıklandı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 23’üncü haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından puanını 53 yapan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın Konyaspor’a mağlup olduğu haftada puanları eşitleme şansını kaçırdı.

SAKATLIK KRİZİ

Fenerbahçe'de, Kasımpaşa maçı sonrası sakatlık krizi baş gösterdi.

Mücadelede önce Çağlar Söyüncü, ardından Jayden Oosterwolde sakatlanarak ilk yarıda oyundan çıkmıştı.

Anderson Talisca, 90 dakikayı tamamlasa da maç sonunda sekerek soyunma odasına gitmişti.

Ederson da yine maçın son anlarında sakatlanarak bir süre saha içinde tedavi görmüştü.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, bu sakatlıkların ardından oyuncularının son durumlarını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Bilgilendirme

Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin, dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün sponsor hastanemizde MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler sonucunda;

•Futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,

•Futbolcumuz Anderson Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,

•Futbolcumuz Ederson’un sol arka adalesinde zorlanma,

•Futbolcumuz Jayden Osterwolde’nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, süreçleri kulübümüz sağlık ekibi tarafından takip edilmektedir."

SON DURUMLARI BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü 2-3 hafta, Jayden Oosterwolde, Ederson Moraes ve Anderson Talisca ise 3'er hafta sahalardan uzak kalacak.

Bu 4 isim dışında Milan Skriniar'ın dönüşüne 4 hafta, Edson Alvarez'in geri dönüşüne 6 hafta daha olduğu bildirildi.

NE ZAMAN GERİ DÖNECEKLER?

Skriniar, Oosterwolde, Ederson, Talisca ve Çağlar'ın milli araya kadar oynanacak 6 maçta forma giymesi beklenmiyor.

Edson Alvarez ise Beşiktaş maçına ya da Kayserispor maçına yetişecek.

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

26 Şubat: Nottingham (D) - UEL

1 Mart: Antalyaspor (D)

4 Mart: Gaziantep FK (D) - ZTK

8 Mart: Samsunspor

15 Mart: Karagümrük (D)

19 Mart: Gaziantep FK

5 Nisan: Beşiktaş

12 Nisan: Kayserispor (D)