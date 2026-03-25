Arda Güler'e Rumen muhabirden Gheorghe Hagi sorusu

A Milli Futbol Takımımızın yıldız isimlerinden Arda Güler, Romanya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Romanya'nın güçlü bir takım olduğunu söyleyen Güler, Dünya Kupası'na katılmak dışında başka bir önceliklerinin bulunmadığını belirtti.

"SENİ ROMANYA'DA HAGI'YE BENZETİYORLAR"

Güler, "Romanya'nın güçlü bir ekibi var. Hocaları da Türkiye'de önceden çalıştı. Efsane bir oyuncuları var. Tüm taraftarı seviyordur onu. İki ülke için de önemli bir maç olacak. Tek hedefimiz Dünya Kupası, umarım halkımızı mutlu edebiliriz." şeklinde konuştu.

Güler, daha sonra Rumen muhabirin, "Seni Romanya’da Gheorghe Hagi’ye benzetiyorlar, ne düşünüyorsun?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

"VİDEOLARINI İZLEDİM"

Hagi'ye saygı duyduğunu söyleyen Arda, Rumen efsanenin videolarını izlediğini aktardı.

Arda Güler'in konuyla ilgili sözleri şöyle:

Hagi'ye çok büyük bir saygı duyuyoruz. Onun videolarını izledik. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Romanya da Dünya Kupasına gidebilmek için oynayacak bizim gibi. Zor bir maç olacak.