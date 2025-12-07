Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşaması 6. maçında 9 Aralık Salı günü Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

II. Louis Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşmanın hakemi belli oldu.

HOLLANDALI MAKKELIE DÜDÜK ÇALACAK

Maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Makkelie'nin yardımcıları olarak ise, Hessel Steegstra ve Jan de Vries görev alacak.

Mücadelenin VAR'ı ise Belçika Futbol Federasyonu'ndan Bran Van Driessche oldu.

MAKKELIE'NİN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA TAKIMLARIMIZIN ALDIKLARI SONUÇLAR

Danny Makkelie'nin yönettiği maçlarda takımlarımızın performansları...

24.08.2022 Trabzonspor 0-0 Kopenhag

11.06.2021 Türkiye 0-3 İtalya

09.12.2020 PSG 5-1 Başakşehir

09.03.2017 Olympiakos 1-1 Beşiktaş

25.08.2016 Grasshoppers 0-2 Fenerbahçe

24.03.2016 Türkiye 2-1 İsveç