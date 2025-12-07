Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

- Galatasaray'ın Monaco ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
- Maçın yardımcı hakemleri Hessel Steegstra ve Jan de Vries olacak, VAR görevini ise Bran Van Driessche üstlenecek.
- Karşılaşma 9 Aralık Salı günü II. Louis Stadyumu'nda oynanacak.
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşaması 6. maçında 9 Aralık Salı günü Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.
II. Louis Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşmanın hakemi belli oldu.
HOLLANDALI MAKKELIE DÜDÜK ÇALACAK
Maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
Makkelie'nin yardımcıları olarak ise, Hessel Steegstra ve Jan de Vries görev alacak.
Mücadelenin VAR'ı ise Belçika Futbol Federasyonu'ndan Bran Van Driessche oldu.
MAKKELIE'NİN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA TAKIMLARIMIZIN ALDIKLARI SONUÇLAR
Danny Makkelie'nin yönettiği maçlarda takımlarımızın performansları...
24.08.2022 Trabzonspor 0-0 Kopenhag
11.06.2021 Türkiye 0-3 İtalya
09.12.2020 PSG 5-1 Başakşehir
09.03.2017 Olympiakos 1-1 Beşiktaş
25.08.2016 Grasshoppers 0-2 Fenerbahçe
24.03.2016 Türkiye 2-1 İsveç