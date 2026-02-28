Murat Kaytaz: Galatasaray maçına hazırız

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Teknik Direktör Sergen Yalçın, Kocaelispor maçında kulübede yer almadı.

Göztepe maçında bu sezon ligdeki 4. sarı kartını gören 53 yaşındaki teknik adam, bu maçı tribünden takip etti.

Sergen Yalçın'ın yokluğunda Yardımcı Antrenör Murat Kaytaz takımın başında yer aldı.

Murat Kaytaz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK DAHA İYİ OYNAMAYA BAŞLADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Murat Kaytaz, "Maç öncesi söylemiştim, uzun bir yenilmezlik süremiz var ama bize yakışmayan beraberlikler vardı. İçerde maça çıkmadan 'Büyük takımız ve kazanma alışkanlığı edinmemiz lazım' demiştim. Sergen Hoca her zaman daha fazla koşma ve mücadele istiyor. Aksine izin vermez. Yeni transferlerin kattığı dinamizm ile çok daha iyi oynamaya başladık." dedi.

"TAKIM SAVUNMASINDA ÇOK İYİYİZ"

Karşılaşmayı değerlendirmeye devam eden Kaytaz, "Takım savunmasında çok iyiyiz. İkinci bölge savunmasında biz gelmeden çok şiddetli baskı gördük ve bu sürdürebilir değil. Sonrasında takım sıkıntı yaşıyordu. Üretkenlik anlamında üçüncü bölgede hareketsiz kaldı. Orkun Kökçü'nün olmamasını hissettik. Daha coşkulu ve daha iyi oynayacağız. Özellikle iç saha maçlarında daha coşkulu ve daha iyi oynuyoruz. Burada zor bir atmosfer var, kazandığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY VE RİZE MAÇI HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM"

Önlerindeki maçlar ile ilgili konuşan çalıştırıcı, "Galatasaray ve Rizespor maçı hazırlıklarımız tamam. Bir hafta önceden gidiyoruz. Duran top işine çok kafa yoruyoruz. Rakibin dizilişlerindeki sorunları arıyoruz. Her maç iki tane farklı opsiyonumuz var. Çünkü rakipler de bizi izliyor. Rakibin arka alanında boşlukları biliyorduk, Agbadou ile golden sonra da bunun işaretini yaptık." açıklamasında bulundu.

"BURASI BEŞİKTAŞ!"

Son olarak Beşiktaş taraftarına mesaj gönderen Kaytaz, "Beşiktaş taraftarları rahat olsun, her şeye çalışan, her detayı düşünen teknik heyeti var. Berabere kaldıktan sonra üzülüyoruz ve nerede yanlış yaptığımızı hemen analiz ediyoruz. Burası Beşiktaş camiası! Beşiktaş kazanmaya oynar!" dedi.

"ÖN ALAN BASKIMIZI MODERNİZE ETTİK"

Kaytaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım savunması anlamında iyi işler yaptıklarını belirterek, rakibe pozisyon vermediklerini belirtti.

Maçın ilk yarısında pozisyon üretemediklerini ifade eden Kaytaz, devre arası oyunculara gerekli şeyleri anlattığını kaydetti.

Kaytaz, Kocaelispor'un zaaflarını görerek hafta içi çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Kocaeli'nin zaaflarını görüp hafta içi çalıştığımız duran top organizasyonundan gol atıp maçı kazanmamız bizim için sevindirici oldu. Maç söküldükten sonra ikinci yarı Cerny ve Olaitan ile kaçırdığımız pozisyonlar da var. Kocaelispor'u da tebrik ediyorum, güzel mücadele ettiler. Beşiktaş'ta güçlü bir oyun felsefesi oturtmaya çalışıyoruz. Eski maçlarımıza baktığımızda 90 dakika adam adama yaptığımız ön alan baskılarının pek sürdürülebilir olmadığını gözlemledik. Analizlerde bunu tespit ettik ve biraz daha kendi ön alan baskımızı modernize ettik." ifadelerini kullandı.

"RAKİPLERE POZİSYON VERMEDEN MAÇLARI BİTİRECEĞİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

İkinci bölgede daha agresif savunma yaparak baskı modellerini modernize ettiklerini aktaran Kaytaz, bundan önceki Başakşehir ve Göztepe maçlarında da bunu denediklerini aktardı.

Kaytaz, bugün de ikinci bölge savunmasını iyi bir şekilde yapabildiklerini belirterek, "Biraz daha agresif olmamız gereken yerlerde agresif olursak rakiplere pozisyon vermeden maçları bitireceğiz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"KAZANMA ALIŞKANLIĞI ÇOK ÖNEMLİ"

Bir basın mensubunun "Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazandınız, haftaya Galatasaray maçında da bu seri devam edebilir mi?" sorusu üzerine Kaytaz, şunları kaydetti:

Kazanma alışkanlığı çok önemli. Bu 3. maç oldu. Beşiktaş taraftarına şunu söyleyebilirim, biz rakiplerden fazla koşacağız. Biz rakiplerden fazla ikili mücadele kazanacağız. Sergen Yalçın'ın tahammül etmediği 2 şey var, bunlar rakipten az koşmak ve ikili mücadele kaybetmek. Bunun üzerinde çok duruyoruz ve bunun üzerine oyuncuları çok çalıştırıyoruz. İlk geldiğimiz zamanlarda atletik raporlarımızda ilk 10'un altındaydık. Bunu yukarılara doğru çektik. Şimdi bize eklenen oyuncuların da dinamizm katmasıyla bu, ilk 3'e girdi. Bu, çok iyi bir şey. Kazanmaya devam edeceğiz. Önümüzde önce kupa maçımız var. Kupa maçında sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum artık orada hemen hemen belli oldu gibi pozisyonlar. Kupadan sonra Galatasaray maçı var, biz kazanmaya devam edeceğiz. Artık çok rakip seçecek durumda da değiliz.

Kaytaz, kaliteli ve genç futbolcular transfer ettiklerini, bu oyuncuların transfer olacak potansiyellerinin bulunduğunu söyledi.

Bu oyuncuların takıma iyi performans verdiğini dile getiren Kaytaz, sezon sonu bu oyun mantığının ve taktiğin üzerine giderek, gelecek sezon daha güçlü bir Beşiktaş izlettirmek istediklerini dile getirdi.

Kaytaz, taraftarın kendilerine sahip çıkmaya devam etmesini isteyerek, taraftarın yüzünü kara çıkarmayacaklarına, Beşiktaş'ı iyi yerlere getireceklerine inandığını sözlerine ekledi.