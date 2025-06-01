Murat Özkaya'nın acı günü

AA & Ensonhaber
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın babası Ömer Sıtkı Özkaya vefat etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ömer Sıtkı Özkaya'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.
"BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"
TFF'nin internet sitesinden yayınlanan mesajda, şöyle denildi:
Eyüpspor Başkanı Sayın Murat Özkaya'nın babası Ömer Sıtkı Özkaya'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ömer Sıktı Özkaya'nın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Merhum Ömer Sıtkı Özkaya'ya Allah'tan rahmet; Özkaya ailesine, yakınlarına ve Eyüpspor camiasına başsağlığı dileriz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış