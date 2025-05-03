Murat Şahin: Hedefsiz kalmanın sıkıntılarını yaşıyoruz

Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'i tebrik ederek konuşmasına başlayan Şahin, maçın hakemini eleştirdi.

"BU KADAR KÖTÜ BİR YÖNETİM UZUN ZAMANDIR GÖRMEDİM"

Hakemlerle ilgili çok konuşmadığını dile getiren Şahin, şu şekilde konuştu:

Ama bu hakemle ilgili biraz konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben 2-3 hafta önceydi herhalde bir açıklama yapmıştım; 'Türk hakemlerine güvenelim, onları geliştirelim' diye. Ama gördüğüm kadarıyla buna pek yanaşmıyorlar, pek gelişme arzusunda değiller. Maç boyunca verdiği kararlar; bunu bu maç nezdinde söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. Bizler nasıl oyunu geliştirmek için çalışıyorsak, hakemlerimiz de biraz daha dikkatli olsunlar. Maç boyunca bu kadar kötü bir yönetim uzun zamandır görmedim.