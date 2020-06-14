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    Muslera 6-8 ay sahalardan uzak kalacak

    Muslera 6-8 ay sahalardan uzak kalacak

    Ç.Rizespor maçında kaval kemiği kırılan Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı. Uruguaylı kalecinin 6 ila 8 ay arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2020 - 23:02
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    Muslera 6-8 ay sahalardan uzak kalacak

    Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ç.Rizespor ile karşı karşıya geldi.

    Mücadelenin 15. dakikasında Skoda ile çarpışan Muslera, oyuna devam edememişti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki kalecinin röntgen filmi paylaşıldı.

    Kaval kemiğinde kırık tespit edilen tecrübeli eldivenin 6 ila 8 ay arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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