İHA

Süper Lig’in 35. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 4-1 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında mavi-lacivertlilerin teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ GİBİ BİR RAKİBE KARŞI OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Avcı, şu şekilde konuştu:

Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Bu seyircinin önünde Beşiktaş gibi bir rakibe karşı oynamak kolay değil. Hafta içinde hazırlanırken top rakipteyken 5-3-2, top bizdeyken 3-4-3 formasyonunu denedik. Ali Yavuz’un oyunda kaldığı sürede tam istediklerimizi yapamasak da iyi işler yaptık. Sonrasında oyundan çıkmak zorunda kalınca top rakipteyken yumuşak kaldık. Kazanamadığımız dönen toplar da Beşiktaş’ın işini kolaylaştırdı.

"RAKİBİMİZ BUGÜN İDEAL 11'İ İLE SAHAYA ÇIKTI"

Gelecek sezon 1. Lig’de mücadele edeceklerinin hatırlatılması üzerine takımdaki oyuncuların akıbeti hakkında konuşan Avcı, şu ifadeleri kullandı:

Kendi takımımızdan 1-2 oyuncu Beşiktaş’ta forma giyseydi Semih gibi, Mustafa gibi ilgi görebilirdi. Rakibimiz bugün ideal 11’i ile sahaya çıktı. Takım içerisinde 7 veya 8 oyuncunun Süper Lig’de devam edeceğini düşünüyorum. Belki birkaç oyuncu Avrupa takımlarının dikkatini çekebilir. Bunun yanı sıra kadromuzu alt yapımızdan gelen genç oyuncularla zenginleştirmeye devam edeceğiz.

"TÜRK FUTBOLUNA YAKIŞAN TÜRKİYE'DE OLMASI GEREKEN BİR KARAKTER"

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer’i İngiltere’de çalıştığı dönemden tanıdığını hatırlatan Mustafa Alper Avcı, sözlerini şöyle tamamladı: