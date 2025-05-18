Mustafa Alper Avcı: Konuşsam dil razı değil, sussak gönül razı değil

İHA

Adana Demirspor, Süper Lig'in 36. haftasında evinde Hatayspor’a 5-0 mağlup oldu.

Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"SÖYLENEBİLECEK PEK BİR ŞEY YOK"

Avcı, şu ifadeleri kullandı:

Söylenebilecek pek bir şey yok. Geldiğimiz günden bu yana hem oyun hem de oyuncunun gelişimi üzerine bir mücadelenin içerisindeyiz. Diğer tarafta da kulübün içerisinde bulunduğu belirsizlik, önümüzdeki sezonun planlanmasıyla alakalı bizim adımıza bu maç çok gerçekçi bir senaryo oldu. Gelecek sezon bir alt ligde mücadele edecek 2 takımın maçı bizim için gerçekçi bir senaryo oldu. Burada kendi adımıza öz eleştiri yaparken oyuncularımızın gelecek planlaması yaparken hangi noktada olduğu gerektiği konusunda bu maç yol haritası oldu.

"SORGULAMAMIZ GEREKİYOR"

Gelecek sezonun planlanması ve belirsizliğin çözüme kavuşturulması gerektiğinin çok önemli olduğunu dile getiren Avcı, daha sonra şunları söyledi: