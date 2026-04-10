Mustafa Bebe'nin emanetini öğrencileri yaşatacak

Yıllarca amatör futbol oynadıktan sonra çalıştığı kurumdan emekli olan Mustafa Bebe, çeşitli amatör futbol takımlarında teknik direktörlük yaptıktan sonra 2001'de Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı, 2014'te ise DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü'nü çalıştırmaya başladı.

Aynı zamanda İşitme Engelliler Futbol Takımı'nın başkanlığını da yürüten Bebe, 2020-2021 sezonunda iki takımıyla bir üst lige yükselmenin sevincini yaşadı.

Amatör ve engelli futbolda sayısız sporcu ve antrenör yetiştiren Bebe, çevresinde futbola olan sevgisiyle tanıyordu.

"HOCANIN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Antrenörlüğünü yürüten Mahmut Toprak, AA muhabirine, Mustafa Bebe'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Üzgün olsalar da hayatın devam ettiğini ve çalışmalara başladıklarını ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

Hocamız kendisini engellilere adamış ve yüzlerce sporcu yetiştirmiş, eşsiz bir insandı. Futbol bilgisi son derece ileriydi. Her daim engellilerin yanındaydı. Sadece sahada değil, dışarıda da bütün engellilerin ne sorunu varsa hepsini giderirdi. Zamanının çoğunu engellilere adıyordu. Sporcularla konuştuk, hocanın emanetine sahip çıkacağız. İnşallah bu takımı bir gün şampiyon yapıp, o kupayı mezarına götürerek kendisine armağan edeceğiz.

Toprak, federasyona 2026-2027 sezonunda Ampute Futbol Süper Ligi'nin isminin Mustafa Bebe olması için talepte bulunacaklarını sözlerine ekledi.

SPORCULARIN VEFA SÖZÜ

Takım kaptanı Ümit Satış da 2014 yılında Mustafa Bebe ve Mahmut Toprak ile birlikte DEPSAŞ Enerji Spor Kulübünü kurduklarını söyledi.

İlk günden itibaren Bebe ile yan yana olduklarını ifade eden Satış, "Bizim antrenmanımızı bitirdikten sonra da işitme engellileri çalıştırırdı. Çok zor bir şey ama her iki takımı da şampiyon yaptı ve Süper Lig'e çıkardı." diye konuştu.

Kenyalı Nicolas Keyo ise Mustafa Bebe'yi kalbi temiz ve futbol aşığı olarak hatırlayacağını dile getirdi.

Türk futbolunun büyük bir karakter kaybettiğini ifade eden Keyo, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bütün maçlarda hoca için oynayacağız, onu mutlu edeceğiz. Hocamız biz engellilere hep destek oldu ve bize çok inanıyordu. Oyuncular daha iyi olsun diye çalışıyordu, biz de onun için daha iyi oynamak istiyorduk. Hocamızı çok seviyorduk.

Kaleci Fatih Öztürk de 2015 yılında Mustafa Bebe sayesinde ampute futbol ile tanıştığını belirtti.

Bebe'yi hocadan çok bir arkadaş ve ağabey gibi gördüklerini ifade eden Öztürk, "Bundan sonra emeğine ve takımına sahip çıkacağız inşallah. Ömrünü engellilere adadı. Hem engelli sporunda hem amatörde de çok emeği var." ifadelerini kullandı.