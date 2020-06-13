Mustafa Cengiz'den Albayrak'a doğum günü sürprizi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Rize'ye gitmeden önce kendisini ziyarete gelen İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın doğum gününü unutmadı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kendisi için doğum günü pastası hazırlayan Başkan Mustafa Cengiz'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

''I LOVE YOU BAŞKANIM''

Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize yolculuğu öncesi Başkanımız Mustafa Cengiz'i ziyaret ettim. O da bana sürpriz yapıp doğum günü pastası hazırlatmış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. I love you başkanım" ifadelerini kullandı.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın Mustafa Cengiz ile paylaştığı fotoğraf: