Mustafa Eskihellaç: Bu sahada oynar mıyım diyordum, nasip oldu Elhamdülillah

Trabzonspor Kulübü’nün sosyal medya hesaplarında abonelere özel sunulan soru-cevap formatında gerçekleştirdiği röportajda konuşan Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor forması giymeyi hem çocukken hem de profesyonel olduktan sonra hayal ettiğini söyledi.

"ÇOCUKLUK HAYALİMİZDİ"

Eskihellaç o günleri şu sözlerle anlattı:

Stadyumda bazen gizli gizli maç izliyordum, yalan söylemeyeceğim. O zaman ‘Acaba nasip olur mu, ben de bu sahada oynar mıyım?’ diyordum. Avni Aker’de de maç izledim, yeni stadyumda da. Hatta şimdi bazen bakıyorum, nerede oturuyordum diye. Çocukluk hayalimizdi.

"SAHADA ARKADAŞLARINA YARDIMCI OLAMAMAK ÜZÜCÜ"

Bir futbolcunun sakatlık sürecinde zorlandığını belirten futbolcu, “İşini yapamamak, sahada arkadaşlarına yardımcı olamamak üzücü. Bir de sakatlık süreci yorucu. Tedavisi bazen sancılı ve ağrılı geçebiliyor” dedi.

"KONUŞARAK ANLATAMAM"

Eskihellaç, “Bir çocuğa ofsaytı nasıl anlatırsın?” sorusuna ise esprili bir yanıt verdi:

Konuşarak anlatamam. Kalem kağıtla çizerim. Bir dakikada anlar. Zeki çocuk hemen çözer mevzuyu.

"MESSI İLE SOHBET ETMEK İSTERİM"

Bir efsaneyle sohbet etme fırsatı olsa tercihini Lionel Messi’den yana kullanacağını söyleyen Eskihellaç, “Halı hazırda oynuyor ama efsane. Onunla oturup sohbet etmek isterdim” dedi. Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer’i de anan futbolcu, “Onunla sohbet etmek isterdim. Çok şey öğrenirdim. Nasip olmadı, Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

EN ÜZÜLDÜĞÜ VE EN SEVİNDİĞİ MAÇ

Bu sezon en çok üzüldüğü maçın Samsunspor karşılaşması olduğunu belirten oyuncu, “Son dakikada yediğimiz gol çok üzdü” sözlerini kullandı.

Trabzonspor formasıyla en çok sevindiği maçın ise ilk kez sahaya çıktığı Eyüpspor karşılaşması olduğunu dile getiren Eskihellaç, “O maçın öncesi, sırası ve sonrası hissettiklerim yüzlerce maçtan çok daha farklıydı” diye konuştu.

"1996’DAKİ FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAMAK İSTERDİM"

Geçmişe gitme şansı olsa 1996’daki Fenerbahçe maçında forma giymek isteyeceğini belirten futbolcu, “O maçta oynamak isterdim” dedi.

Serbest vuruşlarda topun başına Zubkov’un geçmesini tercih edeceğini de sözlerine ekledi.