Zeren Spor, Kuzeyboru deplasmanında kazandı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Kuzeyboru ile Zeren Spor karşı karşıya geldi.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Zeren Spor oldu.

104 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Aksaray

Hakemler: Kadir Girente, Halil İbrahim Ürkmez

Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Merve Çepni, Lozo, Czyrnianska, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Melisa Bükmen, Ece Hitayca, Strunjak)

Zeren Spor: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Aleksic, Kübra Akman)

Setler: 21-25, 21-25, 27-25, 15-25

Süre: 104 dakika (25, 25, 31, 23)

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

