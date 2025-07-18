Nazillispor'un yeni logosunu taraftarları belirledi

TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi Nazillispor’un yeni logosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekibin taraftara sunduğu anket tamamlandı. Nazillili futbolseverler yeni logosunu belirledi.

7'NCİ KEZ REVİZE EDİLDİ

Siyah-beyaz çizgilerin bulunduğu armada kulübün ikinci kez yeniden kurulduğu 1984 tarihi, NS ve Nazillispor şekilleri yer aldı.

Yönetimin yarın Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruyu yapacağı öğrenildi.

Böylece Naz Naz’ın logosu kulüp tarihinde 7’nci kez revize edilmiş oldu.

ESKİ LOGO

YENİ LOGO