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    Ndao: 2 puanı biz kaybettik

    Karagümrük'ün orta saha oyuncusu Ndao, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2021 - 21:27
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    Ndao: 2 puanı biz kaybettik

    Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Karagümrük'te Alassane Ndao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    "BUGÜN İYİ OYNADIK"

    2 puanı kaçırdıklarını söyleyen Ndao, "İki puan kaçırdığımızı düşünüyorum çünkü çok net fırsatlar yakaladık. Golü attıktan sonra hemen golü yememiz bizim için iyi olmadı. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi ve sürekli atak oynamak isteyen bir takım. Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum." dedi.

    Ndao: 2 puanı biz kaybettik #1

    Ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini dile getiren orta saha oyuncusu, "Takımın en golcü oyuncusu olmak güzel ama kendi performansımı değil, takımın performansını düşünüyorum. 8 maça konsantre olup, ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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